سياسة
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رئيس البرلمان التركي: العقوبات الأميركية على إيران تؤثر سلبا على المنطقة
أشار رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، إلى أن هناك ضغطا أميركيا على المنطقة، وأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تؤثر سلبا على تطورات الأوضاع في المنطقة.
رئيس البرلمان التركي: العقوبات الأميركية على إيران تؤثر سلبا على المنطقة
رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم / AA
22 نوفمبر 2018

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، إن العقوبات الأميركية على إيران وضغوطها المباشرة وغير المباشرة على روسيا والمنطقة، تؤثر سلباً على التطورات الإقليمية.

وأضاف يلدريم في كلمة له، الخميس، ضمن منتدى إيجه الاقتصادي في ولاية إزمير، أن "الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة سنة 2018، أدت إلى اختلال موازين العالم خاصة الحمائية، وأدت القرارات التعسفية اليومية إلى تسريع بدء أزمات جديدة و مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها في العالم".

وأشار إلى أن الحدود الجنوبية لتركيا تشهد حالة من الفوضى وفراغاً في السلطة وإرهاباً، مبيِّناً تأثُّر تركيا من كل ذلك، وقائلاً "ندفع ثمناً باهظاً منذ 8 سنوات. رغم كل ذلك نفعل ما يليق بقيمنا وتاريخنا وثقافتنا".

وبدأت الولايات المتحدة، أوائل الشهر الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، غير أن العقوبات استثنت، بشكل مؤقت، ثماني دول منها تركيا، حسب ما أعلنته الخارجية الأميركية.

ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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