شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ليلية، يوم الخميس، استهدفت 20 فلسطينيّاً بينهم نائب في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية حماس أحمد عطون، بعد أن تمت مداهمة منزله في مدينة البيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم "الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية وتمت إحالتهم إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

وذكرت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظة التحرير الفلسطينية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلاً و62 معتقلة و6 نواب برلمانين في المجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري -معتقلين بلا تهمة- و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.