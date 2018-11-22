أظهرت خريطة تفاعلية جديدة تشير إلى مستوى الخطر حول العالم أن إيران منطقة آمنة للسفر كالمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من الدول العربية من بينها الأردن، وعُمان، وقطر.

وأشارت الخريطة إلى أن "دول الخطر المتطرفة" في أفريقيا والشرق الأوسط، هي سوريا واليمن وأفغانستان والعراق وليبيا وقطاع غزة، وجنوب السودان والصومال وجزء من مصر، وجزء من شرق نيجيريا ومن شرق أوكرانيا. وتُعد سوريا أعلى الدول الخطرة أمنيّاً وفق الخريطة.

وأُطلقت خريطة خطر السفر لعام2019 من قِبل متخصصين طبيين وأمنيين دوليين في شركة "إنترناشيونال إس أو إس", وهي شركة عالمية لخدمات الأمن الطبي والسفر.

وتُظهر الخريطة مستوى الخطر في كل بلد وإقليم على اعتبار التهديد الحالي الذي يتعرض له المسافرون بسبب العنف السياسي، بما في ذلك الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية كالحرب، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية بما فيها العنف الطائفي والعرقي، يضاف إلى ذلك معدل انتشار الجرائم على اختلاف درجاتها.

كما تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل متانة البنية التحتية للنقل والمستوى الصناعي، وفعالية الأمن وخدمات الطوارئ، وقابلية البلد للتعرض للكوارث الطبيعية.

وتصنِّف الخريطة الدول وفق خمس فئات من المخاطر، وهي غير هامة، منخفضة، متوسطة، عالية ومتطرفة.

وتندرج في فئة البلدان غير الهامة كل من الدول الأوروبية لوكسمبورغ والدنمارك وسلوفينيا وسويسرا والنرويج وفنلندا وأيسلندا وغرينلاند.

أما فئة البلدان منخفضة المخاطر فتشمل كلّاً من المملكة المتحدة، وجورجيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وأوزبكستان، وإيران، إلى جانب عددٍ من الدول العربية كالأردن وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، والكويت.

ويعتبر تصنيف خريطة خطر السفر لعام 2019 كلّاً من كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا منخفضة المخاطر أيضاً.

وإلى جانب الخريطة التي تَعرض أخطر الوجهات السياحية للسفر، تم إطلاق خريطة المخاطر الطبية وخريطة مخاطر سلامة الطرق لعام 2019.

وتشمل التقييمات الطبية تقييم مجموعة من المخاطر الصحية كالأمراض المعدية، ومدى توافر الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وفعالية الحصول على الإمدادات الطبية عالية الجودة إلى جانب العوامل البيئية.