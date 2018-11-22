سياسة
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المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تشريد 700 فلسطيني من منازلهم في القدس
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بطرد 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، لصالح مستوطنين يهود. ورفضت المحكمة التماسا قدمته 104 عائلات في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ضد قرار طردهم. ولم يتضح بعد موعد التنفيذ.
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تشريد 700 فلسطيني من منازلهم في القدس
بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى / AFP
22 نوفمبر 2018

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، على إخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة العليا "صادقت على طرد 700 فلسطيني من منازل في سلوان رغم تأكيدها أن شائبة قد شابت سير اتخاذ الإجراءات القضائية بهذا الشأن".

وأضافت الهيئة أن "المنازل أقيمت على أراضي حي يهودي يمني قديم تم إنشاؤه مطلع القرن التاسع عشر، وأصبح هذا الحي وقفاً يهودياً مسجلاً في المحكمة الشرعية في القدس عام 1899".

في المقابل نقلت وكالة الأناضول عن الناطق الإعلامي للجنة الدفاع سلوان فخري أبو دياب، أن "المحكمة العليا رفضت أمس الأربعاء التماساً قدمته 104 عائلات في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ضد قرار طردها من منازلها".

وأضاف أبو دياب أنه "سبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن قررت في الماضي طرد العائلات من منازلها ولذلك فقد تم التوجه إلى المحكمة العليا، ولكن بصدور هذا القرار فإن احتمالات الطرد باتت مفتوحة على مصراعيها في أي وقت".

وأشار أبو دياب إلى أن "الحديث يدور عن نحو 70 منزلاً مقامة على أرض مساحتها 5 دونمات منذ عشرات السنين ويقطنها نحو 700 فلسطيني".

وأفاد أن "الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية تدّعي أن الأرض المقامة عليها هذه المنازل كانت مملوكة ليهود يمنيين قبل عام 1948".

وتنشط جمعية "عطيرات كوهانيم" في محاولة وضع اليد على منازل فلسطينية في البلدة القديمة من القدس وبلدة سلوان بأموال متبرعين يهود.

ولم يتضح موعد تنفيذ السلطات الإسرائيلية لقرار المحكمة العليا، لكن يرجِّح الفلسطينيون أن القرار قد يُنفَّذ في الأيام القادمة.

ويقول الفلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية صعَّدت من إجراءاتها في مدينة القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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