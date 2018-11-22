دافع رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس عن استقلال القضاء الاتحادي، والذي يُعَد فرعاً مساوياً للحكومة، بعد أن وصفه ترمب بأنه "قاضٍ من قضاة أوباما"، بسبب إصداره حكماً ضد سياسته التي تحرم مهاجرين بعينهم من اللجوء للولايات المتحدة.

إلا أن ترمب الرئيس الجمهوري رفض الانتقادات التي وجهها له روبرتس، في حين وصف معارضو ترمب انتقاده القضاة بأنه هجوم على حكم القانون في الولايات المتحدة.

وقال روبرتس في بيان للمحكمة العليا ردّاً على الاستفسارات الإعلامية "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترمب، ولا قضاة بوش أو قضاة كلينتون". موضِّحاً أن المحكمة لديها مجموعة فذة من قضاة مخلصين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العدالة للماثلين أمامهم.

وكان الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، هو مَن عَيَّن جون روبرتس في منصب رئيس المحكمة العليا.

من جهة أخرى رد ترمب على حسابه على تويتر: "عذراً أيها المستشار جون روبرتس، لكنكم لديكم بالفعل "قضاة أوباما" وأولئك لديهم وجهة نظر مخالفة كثيراً لوجهة نظر المكلَّفين بأمن بلدنا".

ويَعُدُّ الدستور الأمريكي القضاء الاتحادي فرعاً مساوياً للحكومة، من حيث قدرته على فرض قيود على السلطة، وتضم المحكمة تسعة قضاة، يرشحهم رؤساء البلاد ويصدِّق عليهم مجلس الشيوخ.

وكان ترمب قد استهدف يوم الثلاثاء، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون تيجار، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بعد أن عرقل بصفة مؤقتة، أمراً أصدره الرئيس بعدم منح اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البلاد من المكسيك بطرق غير مشروعة.