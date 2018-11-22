قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، إن الدعوات إلى تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي تشكل خطاً أحمر، وإنّه لن يتسامح مع أي نقاش يحط من شأن ولي العهد أو والده.

وشدّد الجبير في مقابلة مع شبكة BBC البريطانية على أنّ ولي العهد لا علاقة له بجريمة القتل، قائلاً "كنا واضحين جدّاً وفتحنا تحقيقاً ما زال مستمراً وسنعاقب الأفراد المسؤولين".

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريراً نقلاً عن ثلاثة مصادر تقول إنها مقربة من الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية يحاولون منع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن يصبح ملكاً، بعد جريمة مقتل خاشقجي.

وتشير تلك المصادر إلى أن عشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة يريدون حدوث تغيير في خط الخلافة على رأس الهرم.

ويناقش هؤلاء الأمراء وفقاً للمصادر اعتلاء الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاماً) الأخ الشقيق للملك سلمان العرش، بدلاً من ابن أخيه محمد بن سلمان. الأمر الذي نفاه الجبير في تصريحاته جملة وتفصيلاً.

وعادت وكالة رويترز ونشرت تقريراً آخر عقب تصريحات الجبير تقول فيه إنها متمسكة بتقريرها السابق مؤكدة صحة المعلومات الواردة فيه.