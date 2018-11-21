سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي
أوضح وزير الدفاع الأميركي أن واشنطن حريصة على محاسبة الرياض لقتلة الصحفي جمال خاشقجي وتتطلع، في الوقت ذاته، لمرحلة ما بعد اغتياله. أشار إلى عدم امتلاك الرئيس الأميركي حرية اختيار العمل مع من وصفهم بـ" شركاء لا تشوبهم شائبة".
وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس / AFP
21 نوفمبر 2018

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنّ بلاده تتطلع إلى مرحلة ما بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ماتيس في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن واشنطن "تحرص على محاسبة الرياض للقتلة، وتتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي".

كما أشار إلى عدم امتلاك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حرية اختيار العمل مع من وصفهم بـ" شركاء لا تشوبهم شائبة".

وتابع: "لا أعتقد أن وكالة الاستخبارات الأميركية CIA أو الحكومة السعودية توصّلتا بشكل كامل إلى المسؤول عن مقتل خاشقجي".

وعلى صعيد آخر أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن محادثات السلام بين الأطراف اليمنية ستنعقد بالسويد في مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال ماتيس "إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية".

وأضاف أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول مدينة الحديدة اليمنية، مشيراً إلى أن جبهات القتال لم تتغير في الـ 72 ساعة الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us