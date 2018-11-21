قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنّ بلاده تتطلع إلى مرحلة ما بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ماتيس في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن واشنطن "تحرص على محاسبة الرياض للقتلة، وتتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي".

كما أشار إلى عدم امتلاك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حرية اختيار العمل مع من وصفهم بـ" شركاء لا تشوبهم شائبة".

وتابع: "لا أعتقد أن وكالة الاستخبارات الأميركية CIA أو الحكومة السعودية توصّلتا بشكل كامل إلى المسؤول عن مقتل خاشقجي".

وعلى صعيد آخر أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن محادثات السلام بين الأطراف اليمنية ستنعقد بالسويد في مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال ماتيس "إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية".

وأضاف أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول مدينة الحديدة اليمنية، مشيراً إلى أن جبهات القتال لم تتغير في الـ 72 ساعة الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات.