سياسة
3 دقيقة قراءة
أميركا تقرر إنشاء نقاط مراقبة على طول الحدود بين سوريا وتركيا
أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة على طول الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا، لتكون إشارات للجانب التركي في حال وجود أي نشاط عسكري للقوات الأميركية وحلفائها على الأرض قوات YPG الذراع السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابيا.
أميركا تقرر إنشاء نقاط مراقبة على طول الحدود بين سوريا وتركيا
دورية تركية على الحدود مع سوريا
22 نوفمبر 2018

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة في عدة مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا. وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في وزارة الدفاع (البنتاغون)، الأربعاء.

وقال ماتيس إن "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)... هم لديهم مخاوف مشروعة حيال التهديد الإرهابي النابع من سوريا التي يحكمها نظام بشار الأسد".

وأضاف ماتيس، أن النظام السوري، ارتكب مجازر في سوريا وقسم البلاد، بدعم من روسيا وإيران.

وأكد أن "هناك عدداً من الأسباب التي تدفع تركيا، حليفة الناتو الواقعة على حدود سوريا، إلى القلق.. لسنا في وضع لا نأخذ فيه هذه المخاوف على محمل الجد، نشكّل نقاط مراقبة في عدد من المناطق شمالي سوريا".

وتابع: "الآن هذا تغيير، سنشكل نقاط مراقبة على طول الحدود الشمالية لسوريا، لأننا على الأقل نريد أن نحذر الأتراك عندما نرى شيئاً ناتجاً عن مجال نشاطنا، نحن في تعاون وثيق مع تركيا في هذا الخصوص، ونشاورها بشكل وثيق في هذا الأمر".

وأضاف أن "الجيش ووزارة الخارجية (الأمريكيين) يشاوران الأتراك... وسنعمل على مراقبة أي تهديد محتمل نراه ضد تركيا".

وحول سبب تشكيل نقاط المراقبة، اعتبر ماتيس، أن "هذا تم التخطيط له للحيلولة دون انسحاب المقاتلين في وادي الفرات الأوسط من الحرب، وتأمين مواصلتهم للقضاء على ما تبقّى من الخلافة الجغرافية المتبقية".

وتابع: "عندما ينحصر العدو في مساحة صغيرة يقوم بتعزيز المناطق التي يسيطر عليها، طبعاً كما تحدثتُ قبل أشهر، توجد حرب صعبة هناك".

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في مناطق شرقي الفرات، والتي تسيطر عليها قوات YPG الذراع السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً. إذ ترى أنقرة أن وجود هذه القوات وسيطرتها على تلك المناطق منفردة يشكل خطراً على أمنها القومي.

إلى جانب ذلك تستمر الانتقادات التركية للموقف الأميركي الداعم لتلك القوات، معتبرة ذلك دعماً مباشراً للإرهاب. لكن واشنطن تقول إنها تهدف من ذلك إلى محاربة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us