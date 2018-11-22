أهم الأحداث:

وزير الدفاع الأميركي يعلن اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة على طول الحدود بين سوريا وتركيا، وترمب يشكر السعودية بعد هبوط أسعار النفط. والحكم على أكاديمي بريطاني بالسجن مدى الحياة في الإمارات قد يهدد العلاقات بين البلدين.

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أميركا تعتزم إقامة نقاط مراقبة على طول الحدود بين سوريا وتركيا

- أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة في عدة مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا.

- قال ماتيس "سنشكل نقاط مراقبة على طول الحدود الشمالية لسوريا، لأننا على الأقل نريد أن نحذّر الأتراك عندما نرى شيئاً ناتجاً عن مجال نشاطنا، نحن في تعاون وثيق مع تركيا في هذا الخصوص، ونشاورها بشكل وثيق في هذا الأمر".

ترمب يشكر السعودية بسبب هبوط أسعار النفط

- وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشكر للسعودية بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وهو ما وصفه بالخفض الضريبي الكبير للولايات المتحدة والعالم، بعدما سجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً خلال الشهرين الأخيرين. [TRT عربي]

فقد نشر ترمب في تغريدة يوم الأربعاء "أن أسعار النفط تنخفض وهذا رائع" وقدَّم الشكر للسعودية مطالباً بالمزيد من التخفيض. [تويتر]

تتزامن تغريدة ترمب مع تصريحاته الأخيرة حول متانة العلاقات الأميركية السعودية، حيث أوضح في بيان نشره البيت الأبيض منذ يومين أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكاً قوياً للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".[رويترز]

توتُّر العلاقات الإماراتية البريطانية بعد الحكم على بريطاني أكاديمي بالسجن مدى الحياة في الإمارات

- قضت محكمة إماراتية، يوم الأربعاء، على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز بالسجن المؤبد بعدما وجَّهت له تهمة التجسُّس لصالح الحكومة البريطانية. [TRTعربي]

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها تشعر بخيبة أمل شديدة من جراء هذا الحكم، مشيرة إلى أنها أثارت الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى مستوى. [وكالة الأناضول]

كما حذّر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، من تضرُّر العلاقات بين بلده والإمارات، حيث قال في بيان بعدما عبَّر عن صدمته من الحكم "ستكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين"، مطالباً الإمارات بإعادة النظر فيه، ومؤكداً على أن بلاده ستواصل دعم هيدجز بكل الطرق الممكنة. [بيان وزارة الخارجية]

في الخامس من أيار/مايو الماضي، أوقفت السلطات الإماراتية هيدجز في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يُجري بحثاً عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي. [TRT عربي]