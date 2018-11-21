أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إلى وزراء حكومته، بالتزام الصمت إزاء الوضع الأمني مع غزة، وطالبهم باحترام قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بوقف إطلاق النار.

وجاءت أوامر نتنياهو، الذي يتولى حالياً حقيبة الدفاع، في أعقاب سلسلة تصريحات أطلقها، الأربعاء، وزراء في حكومته بشأن غزة، خلال مؤتمر للدبلوماسيين في القدس، أقامته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن دخول إسرائيل قطاع غزة للسيطرة على أجزاء منه أو كله "أصبح أقرب من الماضي"، مضيفاً أن إسرائيل إذا قررت الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضد حماس، فالتطبيق سيكون "اغتيال قادة حماس".

من جانبها، قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة "لن يدوم لأكثر من عدة أشهر".

أما وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يؤاف غالانت، فقال إن حياة يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة "محدودة"؛ في أبرز تهديد باغتيال السنوار يصدر عن مسؤول إسرائيلي. كما هدد غالانت، بشن حرب جديدة على غزة، دون أن يقدم توضيحات حول موعدها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هجمات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.

وتوقف التصعيد في اليوم التالي، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.

وأثار التصعيد الأخير ضد قطاع غزة سخط فئات عديدة داخل إسرائيل، معتبرين ما جرى انتصاراً لحركة حماس. كما قدّم أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصب وزير الدفاع، احتجاجاً على وقف إطلاق النار، متهماً الحكومة بالخضوع لحماس.