سياسة
2 دقيقة قراءة
ماي: رفض مسودة الاتفاق بالبرلمان قد يعني عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة الوزراء البريطانية إنه في حال رفَض البرلمان مسودة اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فيمكن أن ينتهي الأمر بعدم مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد على الإطلاق.
ماي: رفض مسودة الاتفاق بالبرلمان قد يعني عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي / Getty Images
21 نوفمبر 2018

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من أنه إذا رفض البرلمان مسودة اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ينتهي الأمر بعدم مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد على الإطلاق.

يأتي حديث ماي خلال فترة استجواب رئيسة الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، والتي حذرت فيه من رفض البرلمان للاتفاق، مضيفةً أن من الممكن أن يعني ذلك "مزيداً من عدم اليقين، ومزيداً من الانقسام، أو أن يخاطر بعدم وجود بريكست على الإطلاق."

وقالت ماي بأن بريطانيا تريد "علاقة تجارة وثيقة بالاتحاد الأوروبي" بعد البريكست، في ردّها، الأربعاء، على أندرو روزيندل، نائب من حزب المحافظين، والذي حث على تغيير المسار وقطع "أيادي الاتحاد الأوروبي عن دولتنا الجزيرة العزيزة".

كان الاتفاق بالانسحاب قد أثار معارضة قوية من نواب المملكة المتحدة، خاصة السياسيين الموالين للبريكست الذين يريدون من بريطانيا الانفصال بشكل واضح عن الاتحاد الأوروبي. ويقولون إن الاتفاق سيبقي على بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي والتي لن يكون لها رأي فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us