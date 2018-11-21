حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من أنه إذا رفض البرلمان مسودة اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ينتهي الأمر بعدم مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد على الإطلاق.

يأتي حديث ماي خلال فترة استجواب رئيسة الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، والتي حذرت فيه من رفض البرلمان للاتفاق، مضيفةً أن من الممكن أن يعني ذلك "مزيداً من عدم اليقين، ومزيداً من الانقسام، أو أن يخاطر بعدم وجود بريكست على الإطلاق."

وقالت ماي بأن بريطانيا تريد "علاقة تجارة وثيقة بالاتحاد الأوروبي" بعد البريكست، في ردّها، الأربعاء، على أندرو روزيندل، نائب من حزب المحافظين، والذي حث على تغيير المسار وقطع "أيادي الاتحاد الأوروبي عن دولتنا الجزيرة العزيزة".

كان الاتفاق بالانسحاب قد أثار معارضة قوية من نواب المملكة المتحدة، خاصة السياسيين الموالين للبريكست الذين يريدون من بريطانيا الانفصال بشكل واضح عن الاتحاد الأوروبي. ويقولون إن الاتفاق سيبقي على بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي والتي لن يكون لها رأي فيها.