شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، المملكة العربية السعودية، على خلفية الهبوط الحاد في سعر برميل النفط الخام خلال الشهرين الماضي والجاري.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "أسعار النفط تنخفض وهذا أمر رائع".

ووصف هذا الانخفاض "بخفض ضريبي كبير للولايات المتحدة والعالم"، شاكراً السعودية، وطالباً منها مزيداً من التخفيض.

جاءت تغريدة ترمب، بالتزامن مع انتقادات طالَته على خلفية تصريحات قال فيها "إن العلاقة الأميركية السعودية أكثر أهميةً من مسألة احتمال تورُّط ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وكان ترمب قد قال في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنّ "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكاً قوياً للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

وسجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً في غضون شهر ونصف منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فاقدةً نحو 20 دولاراً للبرميل، بالنسبة لخام برنت نزولاً من 86 دولاراً للبرميل إلى متوسط 64 دولاراً في الوقت الحالي.