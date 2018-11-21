قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، إنها تشعر بخيبة أمل شديدة للحكم على الأكاديمي البريطاني في الإمارات ماثيو هيدجز، بالسحن المؤبد، مشيرةً إلى أنها أثارت الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى مستوىً.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، من تضرر العلاقات بين بلاده والإمارات، بعد إصدار الأخيرة حكماً بسجن الأكاديمي البريطاني مدى الحياة بتهمة التجسس.

وقال هنت في بيان له، إنه "شعر بصدمة شديدة وخيبة أمل" من الحكم، مضيفاً أن ذلك ستكون له "تداعيات على العلاقات بين البلدين".

وكانت محكمة إماراتية، قد قضت يوم الأربعاء، بسجن الأكاديمي البريطاني مدى الحياة، بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية.

وطالب هنت الإمارات بإعادة النظر في الحكم، مؤكداً أنه سيواصل فعل كل ما هو ممكن لدعم هيدجز.

وفي الخامس من مايو/أيار الماضي، أُوقف هيدجز في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يُجري بحثاً عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.

وأُفرج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى موعد جلسة محاكمته يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إنه يحق للمتهم الطعن على الحكم خلال 30 يوماً.

وحسب النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، فإن هيدجز قدِم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من خلال التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".