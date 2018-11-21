سياسة
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لندن: الحكم على أكاديمي بريطاني في الإمارات سيضر بعلاقاتنا
قضت محكمة إماراتية بالسجن مدى الحياة على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس، وعبّرت رئيسة الوزراء البريطانية عن شعورها بالخيبة تجاه هذا الحكم، فيما أشار وزير خارجية بريطانيا إلى "تداعيات هذا الحكم على العلاقة بين البلدين".
لندن: الحكم على أكاديمي بريطاني في الإمارات سيضر بعلاقاتنا
ماثيو هيدجز أكاديمي بريطاني محكوم عليه بالسجن مدى الحياة  / AFP
21 نوفمبر 2018

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، إنها تشعر بخيبة أمل شديدة للحكم على الأكاديمي البريطاني في الإمارات ماثيو هيدجز، بالسحن المؤبد، مشيرةً إلى أنها أثارت الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى مستوىً.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، من تضرر العلاقات بين بلاده والإمارات، بعد إصدار الأخيرة حكماً بسجن الأكاديمي البريطاني مدى الحياة بتهمة التجسس.

وقال هنت في بيان له، إنه "شعر بصدمة شديدة وخيبة أمل" من الحكم، مضيفاً أن ذلك ستكون له "تداعيات على العلاقات بين البلدين".

وكانت محكمة إماراتية، قد قضت يوم الأربعاء، بسجن الأكاديمي البريطاني مدى الحياة، بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية.

وطالب هنت الإمارات بإعادة النظر في الحكم، مؤكداً أنه سيواصل فعل كل ما هو ممكن لدعم هيدجز.

وفي الخامس من مايو/أيار الماضي، أُوقف هيدجز في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يُجري بحثاً عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.

وأُفرج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى موعد جلسة محاكمته يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إنه يحق للمتهم الطعن على الحكم خلال 30 يوماً.

وحسب النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، فإن هيدجز قدِم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من خلال التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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