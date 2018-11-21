سياسة
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نتنياهو يكشف عن عرض روسي حول انسحاب إيران من سوريا
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلة عن عرض روسي تلقّاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران.
نتنياهو يكشف عن عرض روسي حول انسحاب إيران من سوريا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AFP
21 نوفمبر 2018

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأن "روسيا عرضت تخفيف العقوبات الأميركية على إيران، مقابل انسحاب قواتها من سوريا".

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ثلاثة أعضاء في الكنيست قولهم إن نتنياهو قال خلال اجتماع يوم الإثنين الماضي: "إن الروس عرضوا تخفيف العقوبات الأميركية على إيران مقابل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا".

وأكدت القناة الإسرائيلية أن هذه المرة هي الأولى "التي يقدم فيها الروس اقتراحاً للإقصاء التام للإيرانيين من سوريا، وربطه بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

ورجحت المحطة الإسرائيلية أن الاقتراح الروسي جاء على لسان الرئيس فلادمير بوتين عندما التقى نتنياهو في باريس الأسبوع الماضي.

وحسب القناة فإن نتنياهو قال، في الاجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن، في الكنيست إن "روسيا وحدها لا تستطيع إزالة القوات الإيرانية من سوريا، وتحتاج إلى التعاون مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حل للقضية".

وأضافت على لسان نتنياهو أن "روسيا والولايات المتحدة تتفاوضان حالياً على طرق للحد من نفوذ إيران في سوريا، بما في ذلك فكرة التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات مقابل مغادرة الإيرانيين لسوريا".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو عقد مع المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، محادثة طويلة في إسرائيل وناقش معه الاتصالات الأميركية الروسية حول هذا الموضوع.

ولفتت إلى أن بعد هذا اللقاء بثلاثة أيام التقى جيفري كبار المسؤولين الروس في العاصمة النمساوية فيينا من أجل نفس الملف.

وتطالب إسرائيل منذ عدة أشهر بإنهاء ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات الهجمات الجوية على أهداف إيرانية في سوريا.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن خلال الأشهر الماضية تجديد العقوبات على إيران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاقية الدولية مع إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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