سياسة
2 دقيقة قراءة
85 ألف طفل دون الخامسة ماتوا بسبب سوء التغذية في اليمن
أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما تُوفوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن. وحذر رئيس المنظمة من أن حياة نحو 150 ألف طفل مهددة في مدينة الحديدة بسبب استمرار المعارك.
85 ألف طفل دون الخامسة ماتوا بسبب سوء التغذية في اليمن
حذر رئيس المنظمة أن نحو 150 ألف طفل مهددة حياتهم في مدينة الحديدة بسبب استمرار المعارك / AP
21 نوفمبر 2018

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، الأربعاء، إن "نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما تُوفوا بسبب سوء التغذية الحاد" خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة "يستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة".

وقال مدير "أنقذوا الأطفال" في اليمن تامر كيرولوس في سياق البيان "إن مقابل كل طفل يُقتل بسبب القنابل والرصاص، هناك العشرات يموتون جوعاً وهو أمر يمكن منعه تماماً".

وحذر كيرولوس، من أن "حياة نحو 150 ألف طفل مهددة في الحديدة مع زيادة كبيرة في الضربات الجوية على المدينة خلال الأسابيع الأخيرة".

والشهر الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة، فيما تَخشى منظمات الإغاثة سوء الحالة الإنسانية أكثر بسبب الحرب.

ومؤخراً تزايدت الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر الآلاف، ودفعت البلاد إلى حافة مجاعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us