قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، الأربعاء، إن "نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما تُوفوا بسبب سوء التغذية الحاد" خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة "يستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة".

وقال مدير "أنقذوا الأطفال" في اليمن تامر كيرولوس في سياق البيان "إن مقابل كل طفل يُقتل بسبب القنابل والرصاص، هناك العشرات يموتون جوعاً وهو أمر يمكن منعه تماماً".

وحذر كيرولوس، من أن "حياة نحو 150 ألف طفل مهددة في الحديدة مع زيادة كبيرة في الضربات الجوية على المدينة خلال الأسابيع الأخيرة".

والشهر الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة، فيما تَخشى منظمات الإغاثة سوء الحالة الإنسانية أكثر بسبب الحرب.

ومؤخراً تزايدت الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر الآلاف، ودفعت البلاد إلى حافة مجاعة.