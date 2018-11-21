سياسة
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انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا جديدا للإنتربول
قالت منظمة الإنتربول على تويتر إن مندوبي المنظمة انتخبوا الكوري الجنوبي كيم جونج يانج ليكون رئيسها المقبل خلال مؤتمر سنوي في دبي. وبذلك خلَف الرئيس السابق مينغ هونغوي المستقيل من منصبه؛ بسبب تهم فساد متعلقة به.
انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا جديدا للإنتربول
انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ رئيساً للإنتربول 
21 نوفمبر 2018

أعلنت منظمة الشرطة الدولية الإنتربول، الأربعاء، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ رئيساً لها لولاية تستمر عامين.

وقالت المنظمة على تويتر إن مندوبي الإنتربول انتخبوا الكوري الجنوبي كيم جونج يانج، ليكون رئيسها المقبل خلال مؤتمر سنوي في دبي.

وجاء انتخاب كيم، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس على إثر الاستقالة المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين.

وكان مينغ الرئيس السابق للإنتربول يشغل منصب نائب وزير مكلف بالأمن العام في الصين، قبل أن يتم توجيه تهم له تتعلق بتلقِّي رشاوى وخرق للقانون.

ووكالة الإنتربول هي أكبر منظمة تنسق بين قوات الشرطة في العالم، بما في ذلك البحث عن المفقودين والمطلوبين للعدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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