سياسة
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إقليم شمال العراق: الحشد الشعبي تسبّب في سيطرة PKK على سنجار
قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، إن مجيء مليشيات الحشد الشعبي إلى سنجار، تسبب في تهيئة البيئة لقدوم تنظيم PKK المصنف إرهابيا والجماعات التابعة له، بعدما أخلَّت بغداد باتفاق يقضي بعدم دخول أي قوة غير قانونية إلى منطقة سنجار.
إقليم شمال العراق: الحشد الشعبي تسبّب في سيطرة PKK على سنجار
المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق سفين دزيي / AA
21 نوفمبر 2018

قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق سفين دزيي إن قدوم مليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بالحكومة العراقية إلى سنجار، هيأ الفرصة أمام تنظيم PKK المصنف إرهابياً والجماعات المرتبطة به للسيطرة على المنطقة.

وأشار في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن وجود تنظيم PKK في قضاء سنجار، في محافظة نينوى شمالي البلاد، أمر "غير مقبول".

وتسكن سنجار غالبية إيزيدية، وسبق أن سيطر عليها تنظيم داعش المصنف إرهابياً في أغسطس/آب 2014، قبل أن تطردهم في العام التالي قوات إقليم شمال العراق (البشمركة).

لكن قوات الحكومة الاتحادية سيطرت على المنطقة العام الماضي، ضمن تحركها لإخراج قوات البشمركة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأضاف دزيي أنه "حين بدأت عملية تحرير الموصل (من سيطرة داعش عام 2016)، كان هناك اتفاق ثلاثي بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أن الاتفاق كان يقضي بـ"عدم دخول أي قوة غير شرعية إلى منطقة سنجار"، فيما يُتهم المتحدث باسم حكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية العراقية بعدم تطبيق الاتفاق، والسماح للحشد الشعبي بدخول سنجار.

واعتبر دزيي أن "مجيء الحشد الشعبي إلى سنجار، تسبب في تهيئة البيئة لقدوم تنظيم PKK والجماعات التابعة له، والسيطرة على المنطقة".

ولفت إلى أن المدنيين في المنطقة التي يوجد فيها تنظيم PKK محرومون من الخدمات والأمن، مشيراً إلى أن "السلطات المحلية غير قادرة على العودة إلى المنطقة".

ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم الإقليم إن "علاقاتنا مع تركيا بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات مدّاً وجزراً".

وأضاف "علاقاتنا مع تركيا قائمة على مبدأ الصداقة والاحترام... ولدينا علاقات في مجال الطاقة والاقتصاد".

ومن جانب آخر، أعرب المتحدث باسم الإقليم عن رغبة أربيل في تعزيز العلاقات مع أنقرة بقوله "علاقتنا الحالية مع تركيا في مستوى جيد، ونتمنى تطويرها أكثر".

ومن ناحية العلاقات مع بغداد، أكد دزيي أن "الإقليم جزء من العراق، ويجب تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد".

وأضاف أنه "بعد أحداث العام الماضي (استفتاء الانفصال وما تلاه من تطورات)، تتوفر الآن بيئة أكثر ملاءمة لتطوير علاقاتنا".

يُذكر أن العلاقات تدهورت بين بغداد وأربيل على خلفية تنظيم الإقليم العام الماضي، استفتاء للانفصال عن العراق، لكن تلك العلاقات تحسنت تدريجيّاً على مدى الأشهر الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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