كشفت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، عن تعرُّض سجناء محتجزين في السعودية، بينهم نساء للتعذيب بالصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي.

وحسب بيان منظمة العفو الدولية، فإن الناشطات المحتجزات أصبحن غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل صحيح بعد الصعق بالكهرباء والجلد، بينما تعرضت واحدة للتحرش الجنسي من جانب محققين ملثمين.

أما بيان هيومن رايتس ووتش فقد تحدث عن الصعق الكهربائي أيضاً والجلد على الفخذين، بالإضافة إلى "العناق والتقبيل القسري" لثلاث معتقلات على الأقل محتجزات منذ مايو/أيار 2018. وأكد البيان أن واحدة من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.

وتقول مصادر هيومن رايتس ووتش إن المحققين أجبروا المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها معاقبةً لهم على ممارسة أنشطتهم السلمية.

وكانت السعودية قد اعتقلت عدداً من النشطاء في مجال حقوق المرأة العام الماضي، بالإضافة إلى رجال دين ومفكرين، وتزامنت حملات الاعتقال مع انطلاق حملات تدعو لتطوير السعودية ضمن رؤية المملكة لعام 2030، كالسماح للنساء بقيادة سياراتهن، وحضور مباريات كرة القدم، والمشاركة في سباق الدراجات الهوائية والانضمام للجيش وجهاز المخابرات.