ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا إلى81 قتيلاً منذ اندلاعها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري غربي الولايات المتحدة الأميركية.

وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى من جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان حوالي 700 شخص.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ في الولاية، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما من جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 81.

ومساء الاثنين، أعلن كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى بلغ 79 شخصاً.

والتهمت الحرائق التي وُصفت بأنها "الأكثر فتكاً في القرن الحالي" نحو 61 ألفاً و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.

ويواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حالياً، بعد فقدانهم منازلهم من جراء الحرائق.