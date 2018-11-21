سياسة
2 دقيقة قراءة
حرائق الغابات في كاليفورنيا تؤدي إلى وفاة 81 شخصا وفقدان 700
التهمت الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا 81 شخصا وآلاف المنازل والمنشآت، منذ اندلاعها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري غربي الولايات المتحدة الأميركية. ووُصفت بأنها الحرائق الأكثر فتكا في القرن الحالي.
حرائق الغابات في كاليفورنيا تؤدي إلى وفاة 81 شخصا وفقدان 700
أحد رجال الإطفاء يشارك في إخماد الحرائق / AP
21 نوفمبر 2018

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا إلى81 قتيلاً منذ اندلاعها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري غربي الولايات المتحدة الأميركية.

وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى من جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان حوالي 700 شخص.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ في الولاية، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما من جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 81.

ومساء الاثنين، أعلن كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى بلغ 79 شخصاً.

والتهمت الحرائق التي وُصفت بأنها "الأكثر فتكاً في القرن الحالي" نحو 61 ألفاً و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.

ويواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حالياً، بعد فقدانهم منازلهم من جراء الحرائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us