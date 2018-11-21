قال رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الرئيس قدم إجابات مكتوبة عن أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي يجريه حول تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وأضاف جولياني في بيان أن "معظم ما طرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية".

لكنه أشار إلى أن الرئيس قدم "تعاوناً غير مسبوق" وأن الوقت حان "لإنهاء هذا التحقيق".

يذكر أن ترمب نفى أي تواطؤ مع موسكو ووصف تحقيقات مولر بأنها "حملة اضطهاد"، كما نفت روسيا أيضاً أي تواطؤ مع حملة ترمب.

وعندما عين مولر محققاً خاصاً في مايو/أيار 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل "أي أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق" في تواطؤ محتمل بين حملة ترمب وروسيا أثناء انتخابات 2016.

وأضاف جولياني في وقت سابق إن ترمب سيجيب على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت حملته تآمرت مع موسكو، ولن يرد على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان سعى إلى عرقلة التحقيق، وهو في المنصب الأمر الذي يحقق فيه مولر أيضاً، بحسب رويترز.

وأوردت الوكالة أن مصدراً الأسبوع الماضي، قال إن من بين الموضوعات التي شملتها إجابات ترمب اجتماع عقد في يونيو/حزيران 2016 بين ترمب الابن وأعضاء آخرين في حملة أبيه الرئاسية ومجموعة من الروس.

ونفى ترمب الصيف الماضي علمه بالاجتماع في برج ترمب مع الروس الذين وعدوا حملته بنشر معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.

وخلصت وكالات مخابرات أميركية إلى تدخل روسيا في الانتخابات كان في مسعى لترجيح الكفة ناحية ترمب بتقويض منافسته كلينتون.

وأقال ترمب في وقت سابق وزير العدل جيف سيشنز وعين ماثيو ويتكر قائماً بأعمال وزير العدل، الأمر الذي جدد الدعوات لإصدار تشريع لحماية التحقيق الذي يجريه مولر.