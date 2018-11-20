تشهد القاهرة مساء الثلاثاء، افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ينظم في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 16فيلماً في المسابقة الرسمية الدولية، بالإضافة إلى 8 أفلام في مسابقة آفاق السينما العربية، في حين يشارك 22 فيلماً في قسم سينما الغد للأفلام القصيرة.

ويمثل مصر في المسابقة الرسمية الدولية فيلم ليل/خارجي للمخرج أحمد عبد الله السيد، وبطولة أحمد مالك ومنى هلا.

يروي الفيلم قصة التقاء ثلاثة أفراد في ليلة غير عادية يكسرون خلالها المعيار الاجتماعي، ويخوض كل منهم معركته الخاصة، ليكتشفوا من خلال هذه الرحلة جوانب في أنفسهم ومدينتهم لم يشهدوها من قبل.

وتستهدف دورة هذا العام من المهرجان تعريف العالم العربي بالسينما الأوروبية والآسيوية، حيث تتنوع بقية الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لتشمل فيلم مامانج للمخرج الفلبيني دينيس أوهارا، الذي سيشهد عرضه الدولي الأول خلال المهرجان، والبجعة الكريتسالية للمخرجة داريا زوك ومن إنتاج روسي ألماني أميركي مشترك، وهو الفيلم الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كارلوفي فاري في يوليو/تموز الماضي.

ومن بين بقية الأفلام المتنافسة على الهرم الذهبي، يشارك فيلم اللامبالاة اللطيفة للعالم من كازاخستان، وليلة الاثني عشر عاماً من الأوروغواي، وأمين من فرنسا، وكذلك الزوجة الثالثة من فيتنام.

وحول مشاركة الأفلام المصرية، قال رئيس المهرجان كاتب السيناريو والمنتج محمد حفظي "نحن سعداء بأن التمثيل المصري في البرامج والمسابقات المختلفة يتعدى السبعة أفلام الطويلة بخلاف الأفلام القصيرة" في حين أن الدورة السابقة من المهرجان لم يشارك بها أي فيلم مصري.

كتاب أخضر

اختارت إدارة المهرجان عرض الفيلم الأميركي كتاب أخضر في ليلة الافتتاح، والفيلم من إخراج بيتر فالي وهو أحد الأفلام المرشحة بقوة للتنافس على جوائز الأوسكار العام القادم.

استُوحي الفيلم من قصة حقيقية حدثت في ستينيات القرن الماضي أثناء شيوع التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، ويحكي قصة سائق ذي ميول عنصرية من أصل إيطالي، يُكلَّف باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة موسيقية في ولايات الجنوب الأميركي المعروفة بشدة تعصبها ضد الملونين.

وحول اختيار فيلم الافتتاح قال المدير الفني للمهرجان الناقد يوسف شريف رزق الله "إن مخرج الفيلم بيتر فاريلي، والذي عُرف عالمياً بتقديم أفلام كوميدية خفيفة، يظهر في كتاب أخضر بمستوىً لم يظهر به من قبل، فيقدم فيلماً بالغ الإتقان، دون أن يفقد ظله وقدرته على الإمتاع من أول لحظة حتى آخر لحظة في الفيلم".

عروض منتصف الليل

استحدث المهرجان في هذه الدورة قسم عروض منتصف الليل الذي يعرض 7 أفلام لهواة الرعب والإثارة.

كما خصص المهرجان قسم تحية إلى مخرجات عربيات لعرض 9 أفلام لمخرجات من مصر والسعودية والإمارات وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا.

وأضيفت جائزتان جديدتان إلى الجوائز الرسمية، وهما جائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 15 ألف دولار، وجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم من بين أفلام المسابقة الرسمية وقيمتها 20 ألف دولار.

السينما الروسية في القاهرة

يحتفي المهرجان بالسينما الروسية من خلال عرض 9 أفلام في قسم أضواء على السينما الروسية الجديدة، يرافقها إقامة ندوة عن السينما الروسية بحضور عدد من المخرجين والممثلين الروس.

وتقام على هامش المهرجان مجموعة من ورش العمل والتدريب، بالإضافة إلى ندوات يقدمها خبراء صناعة السينما من بينهم كاتبة السيناريو الأميركية كلير داونز والمنتجة الهولندية أرانكا ماتيتس ضمن فعاليات قسم أيام القاهرة لصناعة السينما.

يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلق لأول مرة عام 1976واحداً من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، وفي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الجديدة لهذا العام إعادة المهرجان إلى مكانته في ريادة صناعة السينما في العالم العربي بعد الضعف الذي اتسمت به الدورات السابقة، تتطلع عيون صناع السينما إلى رؤية ما ستسفر عنه تلك الجهود بختام المهرجان.