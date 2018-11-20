كشفت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن موقف غير حاسم، من خلال إشارته إلى احتمالية علم ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي، وتأكيده في الوقت نفسه على العلاقة الراسخة مع السعودية.

وأشار ترمب في بيان نشره البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى قوة العلاقات الأميركية السعودية، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء شريكاً راسخاً للسعودية "من أجل ضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الإقليميين".

كما أكد ترمب أنه لن يقوم بفرض عقوبات جديدة على السعودية، مشيراً إلى أن إلغاء الولايات المتحدة العقود الدفاعية مع السعودية سيفيد كلّاً من روسيا والصين.

موقف زئبقي

وحول توارد المزيد من الأدلة التي تشير إلى تورُّط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل مباشر في مقتل خاشقجي، قال ترمب "وكالات الاستخبارات تشير إلى أن هناك احتمالاً كبيراً أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم".

من جانبه، وصف المحلل السياسي علي باكير التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي بـ"الموقف الزئبقي"، موضحاً أن ترمب يحاول إمساك العصا من المنتصف.

وقال باكير لـTRT عربي إن ترمب يسعى للحفاظ على المصالح الشخصية والاقتصادية التي تجمعه بوليّ العهد السعودي إلا أنه يتذرع بحماية الأمن القومي.

العلاقات أكثر أهمية

الرئيس الأميركي قال في بيانه إن العلاقة الأميركية السعودية أكثر أهميةً من مسألة احتمال تورط ولي العهد في الجريمة، وأكد أن السعودية تقدّم مساعدة حاسمة للمساعي الأميركية لاحتواء الطموحات الإيرانية، فضلاً عن الالتزام بـ450 مليار دولار من عقود الأسلحة الأميركية والاستثمارات الأخرى، كما أن السعودية تساعد على بقاء أسعار النفط منخفضة.

وأشار إلى أن الكونغرس لديه حرية الذهاب إلى اتجاه مختلف بشأن الموقف من السعودية، لكنه سيدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي.

وأشار باكير إلى أن ترمب "يتصرف بحذر شديد" في ظل توارد الأدلة التي تشير بشكل واضح إلى تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي بشكل مباشر.

وأضاف "نعم ترمب يريد الدفاع عن ولي العهد، ويحاول إيجاد تسوية مع الكونغرس، لكنه في موقف صعب، خاصةً إذا كشفت الأيام القادمة عن المزيد من التسريبات أو الأدلة التي تدين محمد بن سلمان".

حماية ولي العهد

وكان موقع Middle East Eye قد نقل عن مصدر سعودي "رفيع المستوى" قوله إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سلّم السعودية خارطة طريق لحماية ولي العهد من تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المصدر إن بومبيو "سلّم الخطة بنفسه إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده أثناء زيارته الرياض الشهر الماضي.

وأضاف أن "الخطة تضمنت خياراً بإلصاق المسؤولية عن مقتل خاشقجي في فرد بريء من أسرة آل سعود، لتحصين من هم على قمة هرم السلطة من التداعيات".

وفي تعليقه على ما نقله الموقع البريطاني، قال علي باكير "لا أعرف مدى دقة المصادر التي تم الاعتماد عليها، لكن من المحتمل جدّاً أن يكون هذا ما حدث".

وأضاف باكير "التصريحات الأولى للرئيس ترمب التي نسب الحادث خلالها إلى عناصر مارقة ثم تراجع لاحقاً تحت ضغط الكونغرس والصحافة الأميركية، تشير إلى احتمالية الدفع بخطة في محاولة لحماية ولي العهد من تداعيات الأزمة".