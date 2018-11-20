سياسة
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مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم انتحاري في كابل
قُتل أكثر من 50 شخصا وأصيب العشرات في تفجير انتحاري استهدف قاعة للاحتفال بالمولد النبوي في العاصمة الأفغانية كابل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تُجري الجهات المختصة تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.
مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم انتحاري في كابل
تفجير انتحاري يوقع عشرات القتلى والجرحى في كابل / Reuters
20 نوفمبر 2018

قُتل أكثر من 50 شخصاً في تفجير انتحاري، يوم الثلاثاء، داخل قاعة أثناء التجهيز للاحتفال بالمولد النبوي في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، إن أكثر من 80 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف دانيش أن انتحارياً فجر ما بحوزته من متفجرات داخل قاعة زفاف، حيث كان علماء دين مسلمون متجمعين للاحتفال بالمولد النبوي.

وذكر مسؤولون في مستشفى الطوارئ في كابول أن 30 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وأن أكثر من 40 مصاباً حالتهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تُجري الجهات المختصة تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

مصدر:Reuters
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