قُتل أكثر من 50 شخصاً في تفجير انتحاري، يوم الثلاثاء، داخل قاعة أثناء التجهيز للاحتفال بالمولد النبوي في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، إن أكثر من 80 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف دانيش أن انتحارياً فجر ما بحوزته من متفجرات داخل قاعة زفاف، حيث كان علماء دين مسلمون متجمعين للاحتفال بالمولد النبوي.

وذكر مسؤولون في مستشفى الطوارئ في كابول أن 30 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وأن أكثر من 40 مصاباً حالتهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تُجري الجهات المختصة تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.