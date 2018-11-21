أهم الأحداث:

مصادر في الخارجية الأميركية تقول إن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي والسعودية تنفي، ووزير الخارجية التركي يلوّح بالتحقيق الدولي. واتفاق إدلب على مائدة البحث من جديد بين تركيا وروسيا.

الجديد علىTRT عربي:

مقتل خاشقجي يعيد أحمد بن عبد العزيز إلى الواجهة.. هل يرث ولاية العهد؟

ترمب المتردد بين حماية العلاقة مع السعودية ومعاقبة قتلة خاشقجي

شاهد!

همام حصري، مخرج سوري يروي ما حدث وراء الكاميرا على مدار سنوات في الغوطة

مقتل خاشقجي، ابن سلمان هو من أمر والسعودية تنفي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أنقرة ستطلب تحقيقاً دولياً من الأمم المتحدة، في حال لم تتعاون السعودية بالشكل المطلوب في التحقيقات في قتل خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

أخبر مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية شبكة ABC بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي السعودي. [TRT عربي/الآن]

نشرت وسائل إعلام تقارير عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA في مطلع الأسبوع تفيد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

في وقت سابق أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات قال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح. [TRT عربي/الآن]

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في أول تعقيب سعودي رسمي على تقرير المخابرات الأميركية ”نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره“. [رويترز]

وقال الجبير إن أردوغان لم يكن يقصد ولي العهد السعودي في تصريحاته حول مقتل خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

اتفاق إدلب على مائدة البحث من جديد بين تركيا وروسيا

التقى وزيرا دفاع تركيا وروسيا في مدينة سوتشي، وناقشا عدداً من الملفات على رأسها اتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تم بموجبه إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين النظام السوري والمعارضة. [TRT عربي/الآن]