سياسة
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العفو الدولية: مصر ارتكبت انتهاكات مروعة ضد الأطفال
وصفت منظمة العفو الدولية ممارسات النظام المصري تجاه بعض الأطفال بالانتهاكات المروعة، وذلك في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحييه العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
العفو الدولية: مصر ارتكبت انتهاكات مروعة ضد الأطفال
مصر ارتكبت انتهاكات مروعة ضد الأطفال (منظمة العفو الدولية)
20 نوفمبر 2018

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر ارتكبت انتهاكات مروعة ضد الأطفال، بما في ذلك تعذيبهم وإخفاؤهم قسراً.

وذكرت المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، أنها وثّقت حالات ما لا يقل عن 6 أطفال، من بينهم طفل في الثانية عشرة من عمره وآخر في الرابعة عشرة، تعرضوا للتعذيب في الحجز، و12 تعرضوا للإخفاء القسري منذ عام 2015.

وقالت المنظمة نقلاً عن عائلات الأطفال إنهم "تعرضوا للضرب المبرح أو لصدمات كهربائية لأعضائهم التناسلية وأجزاء أخرى من أجسادهم أو عُلّقوا من أطرافهم".

وطالبت مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، نجية بونعيم، السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين تعسفياً، وإلغاء أي أحكام صدرت ضدهم في محاكم البالغين أو بعد محاكمات جائرة.

وتشن مصر حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة في السنوات الأخيرة. وألقي القبض على الآلاف، فيما يتم احتجاز الكثيرين دون توجيه اتهامات أو إجراء محاكمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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