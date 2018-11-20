سياسة
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أردوغان: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزمة لتركيا
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قالت إن تمديد توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، مشيرا إلى أن تلك القرارات غير مُلزمة بالنسبة لتركيا.
أردوغان: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزمة لتركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AP
20 نوفمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش "غير ملزم بالنسبة لتركيا".

وأشار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، إلى أن المحكمة الأوروبية "حتى اليوم اتخذت العديد من القرارات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، جميعها ضد تركيا".

وأوضح أردوغان أن تركيا لديها العديد من الأمور التي يمكن أن تتخذها في مواجهة ذلك، مضيفاً أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن أبداً مَن لَجّم الإرهاب في تركيا، حيث أن الإرهاب مستمر حالياً، والشعب التركي هو من يدفع ثمنه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وعلى السلطات التركية إطلاق سراحه.

وتعليقاً على ذلك قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل "لنرَ حيثيات قرار المحكمة الأوروبية، فالسلطة التي تقاضي دميرطاش هي التي ستقرر ما يجب فعله".

وتم توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها الترويج لمنظمة PKK الإرهابية، وتحريض الشعب على الكراهية، والانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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