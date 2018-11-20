سياسة
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وزيرا دفاع تركيا وروسيا يبحثان اتفاق إدلب
التقى وزيرا دفاع تركيا وروسيا في مدينة سوتشي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات على رأسها اتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تم بموجبه إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين  النظام والمعارضة.
وزيرا دفاع تركيا وروسيا يبحثان اتفاق إدلب
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصل إلى سوتشي برفقة رئيس المخابرات هاكان فيدان / AA
20 نوفمبر 2018

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، تناول فيه الجانبان القضايا الإقليمية وتقييم اتفاق نزع السلاح في مدينة إدلب السورية.

وقال شويغو لنظيره التركي إن منطقة نزع السلاح في إدلب تتطلب دعماً مشتركاً، وإن الوضع في سوريا يتطلب تحركاً.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان قد سافرا إلى مدينة سوتشي الروسية صباح الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن المسؤولين التركيين التقيا مع عدد من المسؤولين الروس لتقييم الأوضاع في إدلب، وتقييم نتائج اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح.

وتوصلت كل من روسيا وتركيا إلى اتفاق، في 17 سبتمبر/أيلول، يقضي بإنشاء منطقة منزوعة في مدينة إدلب شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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