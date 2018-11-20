أعلنت إدارة تطبيق إنستغرام لتشارُك الصور نيتها لإلغاء بعض المشتركين المزيّفين، والتعليقات الصادرة عنهم، من الحسابات التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات لزيادة شعبيتها.

وقالت الشركة التابعة لفيسبوك في رسالة نشرتها على مدوّنتها الإثنين، "لاحظنا مؤخراً أن بعض الحسابات تستخدم تطبيقات لجهات ثالثة بغية تضخيم قاعدة متتبّعيها".

وأردفت "اعتباراً من اليوم، سوف نبدأ بسحب تعليقات الإعجاب والاشتراكات والرسائل من الحسابات التي تلجأ إلى تطبيقات جهات ثالثة لتعزيز شعبيتها".

وقد طوّرت إنستغرام تقنيات تسمح لها برصد الحسابات، حيث تعتمد هذه الممارسات المخالِفة لقواعد الاستخدام.

وسيرسل التطبيق إلى المستخدمين المعنيين رسائل تبلغهم فيها بإلغاء التعليقات الزائفة، وبضرورة تغيير كلمة السرّ لقطع الاتصال بتطبيقات الجهات الثالثة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتخبّط فيسبوك، الشركة الأم لإنستغرام، في فضائح عدّة بشأن حماية البيانات الشخصية واستغلالها لمآرب سياسية.