سياسة
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منظمة الصحة العالمية: 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في اليمن
أشارت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى أن أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، جرّاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في البلاد.
منظمة الصحة العالمية: 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في اليمن
غالبية أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية بسبب الحرب الدائرة منذ أربع سنوات / AP
20 نوفمبر 2018

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 11 مليون طفل، يشكلون 80% من أطفال اليمن، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأشارت المنظمة الأممية في منشور عبر صفحة مكتبها باليمن، على فيسبوك، إلى أن الأطفال في اليمن يتحملون العبء الأكبر طيلة ثلاث سنوات ونصف من الحرب المدمرة في بلادهم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحييه العالم في 20 نوفمبر/تشرين أول من كل عام.

ويشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حرباً بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وصنفت الأمم المتحدة الحرب في اليمن كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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