قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 11 مليون طفل، يشكلون 80% من أطفال اليمن، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأشارت المنظمة الأممية في منشور عبر صفحة مكتبها باليمن، على فيسبوك، إلى أن الأطفال في اليمن يتحملون العبء الأكبر طيلة ثلاث سنوات ونصف من الحرب المدمرة في بلادهم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحييه العالم في 20 نوفمبر/تشرين أول من كل عام.

ويشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حرباً بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وصنفت الأمم المتحدة الحرب في اليمن كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.