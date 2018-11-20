انخفضت قيمة عملة البيتكوين، الإثنين، إلى أقل من مستوى 5 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 ليسجل سعرها انخفاضاً بنسبة 75% منذ العام الماضي.

وبلغ سعر البيتكوين مستوى متدنياً عند 4883.09 دولاراً، متكبدة خسائر بأكثر من 22% خلال أسبوع، وأكثر من 65% هذا العام، وفقاً لبيانات من كوين ديسك.

وكانت العملة الرقمية الأكبر عالمياً قد واصلت ارتفاعها السريع العام الماضي عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 19783دولاراً في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 مدفوعة في الغالب باستثمارات الأفراد.

وقد قادت خسائر البيتكوين إلى خسائر حادة في العملات الرقمية الأخرى دفعت إلى انخفاض إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً بقيمة 172 مليار دولار، وقد انخفضت قيمة السوق خلال أسبوع واحد أكثر من 30 مليار دولار.