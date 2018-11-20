سياسة
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عملة البيتكوين تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
سجلت عملة البيتكوين أدنى مستوى لها منذ عام لتصل إلى أقل من 5 آلاف دولار، ما دفع إجمالى قيمة سوق العملات الرقمية إلى الانخفاض إلى أقل مستوى له خلال ذات الفترة.
عملة البيتكوين تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
شهدت عملة البيتكوين طفرة خلال عام 2017 متجاوزة حاجز 19 ألف دولار / Reuters
20 نوفمبر 2018

انخفضت قيمة عملة البيتكوين، الإثنين، إلى أقل من مستوى 5 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 ليسجل سعرها انخفاضاً بنسبة 75% منذ العام الماضي.

وبلغ سعر البيتكوين مستوى متدنياً عند 4883.09 دولاراً، متكبدة خسائر بأكثر من 22% خلال أسبوع، وأكثر من 65% هذا العام، وفقاً لبيانات من كوين ديسك.

وكانت العملة الرقمية الأكبر عالمياً قد واصلت ارتفاعها السريع العام الماضي عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 19783دولاراً في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 مدفوعة في الغالب باستثمارات الأفراد.

وقد قادت خسائر البيتكوين إلى خسائر حادة في العملات الرقمية الأخرى دفعت إلى انخفاض إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً بقيمة 172 مليار دولار، وقد انخفضت قيمة السوق خلال أسبوع واحد أكثر من 30 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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