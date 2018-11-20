أصدر القاضي الأميركي جون تيجار في سان فرانسيسكو، الإثنين، حكماً بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يَحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك من اللجوء.

ويَسري هذا الحكم على الفور ويشمل جميع أنحاء البلاد، ويستمر حتى 19 ديسمبر/كانون الأول على الأقل عندما يعقد القاضي جلسة أخرى لبحث إمكانية تمديد التعطيل لفترة أطول.

وقال القاضي تيجار في حكمه، إن الكونغرس سمح بوضوح للمهاجرين بطلب اللجوء بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها البلاد، ورأى أن القواعد الأخيرة التي أرساها ترمب "ابتعاد كبير" عن الممارسات السابقة.

وأضاف أنه "بصرف النظر عن نطاق سلطة الرئيس، فلا يحق له إعادة كتابة قوانين الهجرة بوضع شرط يرفضه الكونغرس صراحة".

وينص نظام الهجرة الذي أعلنه ترمب على ألا يتعامل المسؤولون إلا مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين دخلوا البلاد بشكل قانوني.

وأقامت جماعات الحقوق المدنية دعوى تشير إلى أن الأمر الصادر عن ترمب يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني انتهاك للقانون الإداري وقانون الهجرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها القضاء في وجه ترمب حيث أوقف قبل ذلك قرارات متعلقة بالهجرة بينها إجراءات تستهدف مدن الملاذ.

ويأتي الحكم في الوقت الذي يتحرك فيه الآلاف من سكان أميركا الوسطى وبينهم عدد كبير من الأطفال صوب الحدود الأميركية فراراً من العنف والفقر في أوطانهم. ووصل البعض بالفعل إلى مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود مع كاليفورنيا.