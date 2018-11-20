سياسة
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بعد قتل خاشقجي.. أمراء سعوديون يسعون لمنع ولي العهد من صعود العرش
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالقريبة من البلاط الملكي السعودي أن العديد من أفراد العائلة الحاكمة يسعون لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من أن يصبح ملكا، ويناقش هؤلاء الأمراء استبداله بالأمير أحمد بن عبد العزيز الأخ الشقيق للملك سلمان.
بعد قتل خاشقجي.. أمراء سعوديون يسعون لمنع ولي العهد من صعود العرش
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان / Reuters
20 نوفمبر 2018

قالت ثلاثة مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية يحاولون منع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن يصبح ملكاً، وسط الضجة الدولية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتشير تلك المصادر إلى أن عشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة يريدون حدوث تغيير في خط الخلافة على رأس الهرم، وذلك بعد تداعيات اغتيال خاشقجي، وتصاعد الضغوط الدولية على ولي العهد للاشتباه في تورطه في الحادث.

وتؤكد الوكالة أن هؤلاء الأمراء لن يتصرفوا والملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 82 عاماً على قيد الحياة، وتابعت أنهم يعرفون أن الملك السعودي لن ينقلب على ولده الذي وصفته رويترز بـ"المفضل" لدى أبيه.

ويناقش هؤلاء الأمراء وفقاً للمصادر اعتلاء الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاماً) الأخ الشقيق للملك سلمان العرش، بدلاً من ابن أخيه محمد بن سلمان.

وكان الأمير أحمد -الوحيد على قيد الحياة من أشقاء الملك سلمان- قد عاد إلى المملكة الشهر الماضي في خضم تداعيات اغتيال خاشقجي، وأفادت تقارير بأنه عاد بضمانات غربية، وذلك بعدما بدا أنه ينتقد القيادة السعودية من الخارج، بينما كان يرد على متظاهرين خارج مقر إقامته في لندن وهم يهتفون بسقوط أسرة آل سعود.

وقد كان الأمير أحمد أحد ثلاثة أشخاص فقط في مجلس البيعة، المؤلف من كبار أعضاء العائلة الحاكمة، الذين عارضوا أن يصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017، حسبما قال مصدران سعوديان في ذلك الوقت، وقد قضى حوالي 40 سنة في منصب نائب وزير الداخلية في البلاد.

وقال أحد المصادر التي استندت إليها وكالة رويترز إن أمراء بارزين يعتقدون أن تغييراً في خط ولاية العهد لن يؤدي إلى مقاومة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها محمد بن سلمان حالياً، لأن ولاء هذه الأجهزة للعائلة المالكة ككل وليس لفرد بعينه.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر الثلاثة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز سيحصل على دعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية، وأوردت أن مسؤولين أميركيين كباراً أشاروا إلى مستشارين سعوديين بأنهم سيدعمون الأمير أحمد بن عبد العزيز كخليفة محتمل للملك سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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