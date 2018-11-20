قررت شركة إيجار العقارات Airbnb العالمية إزالة إعلاناتها في مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن تضمن الشركة العمل في إطار ينحاز إليه المجتمع الدولي، وذلك في إشارة إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة، الإثنين، عن نيتها إلغاء قرابة 200 إعلان في المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في مناطق يعتبرها القانون الدولي محتلة، وهي ضمن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت في بيانها أنها كانت تواجه منذ وقت طويل تساؤلات بشأن عملها في مستوطنات إسرائيلية، والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي، غير قانونية. وأعربت الشركة عن نيتها تخفيف عملها في الأراضي المحتلة على أمل أن تعمل ضمن إطار ينحاز إليه المجتمع الدولي بأسره، ما جعل مسؤولون إسرائيليون ينددون بالقرار.

من جانب آخر، قال جلعاد إردان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأميركية بشأن قرار الشركة، مشيراً إلى أن 25 ولاية أميركية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل.

وأضاف "فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل"، مؤكداً على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.

وقال الوزير إردان إن الشركة "سيتعين عليها تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف التمييزي العنصري هنا بالتحديد وليس في مناطق صراع أخرى في العالم".

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنها تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة Airbnb في مختلف أرجاء إسرائيل.

وجاءت خطوة Airbnb عشية نشر منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تقريراً عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات. وأشادت المنظمة، ومقرها نيويورك "باعتراف Airbnb المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتُعد شركة Airbnb من أشهر شركات إيجار العقارات في العالم، وتأسست عام 2008 في سان فرانسسكو الأميركية، ولديها موقع يحتوي على أكثر من 800 ألف إعلان موزعة على 33 ألف مدينة في 192 دولة.