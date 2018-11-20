سياسة
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الجبير: أردوغان لم يكن يقصد ولي العهد في تصريحاته حول مقتل خاشقجي
نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قصد ولي العهد محمد بن سلمان بتصريحاته حول مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن أنقرة أكدت له ذلك. في حين أكد الموقف الرسمي للرياض بأن الملك سلمان وولي عهده خط أحمر.
الجبير: أردوغان لم يكن يقصد ولي العهد في تصريحاته حول مقتل خاشقجي
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير / Reuters
20 نوفمبر 2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الجانب التركي أكد "بشكل قطعي" للرياض أن المقصود من التصريحات حول الجهات العليا التي أمرت بقتل الصحفي جمال خاشقجي ليس ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية، مساء الإثنين تصريحات الجبير، والتي علق فيها لأول مرة على التقارير التي نقلتها وسائل إعلام أميركية عن وكالة المخابرات المركزية CIA، والتي أفادت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي خاشقجي، نافياً ذلك بقوله "نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره".

ونشرت وسائل إعلام تقارير عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في مطلع الأسبوع تفيد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهذا ما يتناقض مع عدد كبير من التصريحات الرسمية السعودية بأن عملية القتل تمت بدون علم أو موافقة من الجهات العليا في الدولة.

وأضاف الجبير "هي تسريبات لم يُعلن عنها بشكل رسمي، وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".

وفي وقت سابق أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات قال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد، وقال الجبير "سبق أن استفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقود بها".

وأضاف "أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها".

وقُتل خاشقجي، الذي كان كاتباً في صحيفة واشنطن بوست وكان مقرباً من الأسرة الحاكمة في السعودية قبل أن ينتقد ولي العهد في الآونة الأخيرة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأسبوع الماضي بعد تقديم عدة تفسيرات متناقضة بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إنه قتل وقطعت جثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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