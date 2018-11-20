- رويترز تنقل عن مصادر مقربة من البلاط الملكي السعودي أن العديد من أفراد العائلة الحاكمة يسعون لمنع ولي العهد من أن يصبح ملكاً. والأمم المتحدة تقول إنها لم تتلقَّ طلباً رسمياً من تركيا حيال فتح تحقيق دولي في جريمة خاشقجي، وأردوغان وبوتين يدشنان الخط البحري لمشروع "السيل التركي" ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية.

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أمراء سعوديون يسعون لمنع ولي العهد من صعود العرش

- نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالقريبة من البلاط الملكي السعودي أن العديد من أفراد العائلة الحاكمة يسعون إلى منع ولي العهد محمد بن سلمان من أن يصبح ملكاً، ويناقش هؤلاء الأمراء استبداله بالأمير أحمد بن عبد العزيز الأخ الشقيق للملك سلمان. [TRTعربي/الآن]

الأمم المتحدة: لم نتلقَّ طلباً رسمياً من تركيا لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي

- قال إستيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لم يتقدم بطلب رسمي لفتح تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. [TRTعربي/الآن]

- دعا السيناتور الديمقراطي الأميركي رون وايدن، يوم الإثنين، أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى نشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال وايدن في بيان، إن على رؤساء أجهزة الاستخبارات أن "يخرجوا ويقدّموا للشعب الأميركي والكونغرس تقييماً علنياً عمن أمر بالقتل". [TRTعربي/الآن]

- أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وذلك احتجاجاً على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقاً. [TRTعربي/الآن]

أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

دشن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلادمير بوتين، الإثنين، في مدينة إسطنبول، الجزء المار من البحر من مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز. [TRTعربي/الآن]

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى نقطة متقدمة جداً، مشيراً إلى أهمية مشروع "السيل التركي". وأكد أردوغان أن المشروع هو "تتويج للعلاقات الروسية التركية، وهو مشروع تاريخي سيتم الانتهاء منه في 2019". [الأناضول]

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن المشروع سيجعل من تركيا مركزاً للتخزين والتصدير إلى أوروبا، وسينعكس ذلك على موقعها الجيوسياسي. وقال بوتين "إن الخط البحري سيكون على عمق ألفي متر تحت البحر، بطول 1800 كلم من الأنابيب، وسيمكِّن من تصدير نصف إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي". [TRTعربي/الآن]