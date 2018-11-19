دعا السيناتور الديمقراطي الأميركي رون وايدن، الإثنين، أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى نشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وايدن في بيان، إن على رؤساء أجهزة الاستخبارات أن "يخرجوا ويقدّموا للشعب الأميركي والكونغرس تقييماً علنياً عمن أمر بالقتل".

يأتي ذلك في أعقاب نشر تقارير عن أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصياً أمر بقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العامّ في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت تفاصيل جديدة حول التحقيقات، وطالبت بإعدام 5 أشخاص لمشاركتهم في عملية قتل خاشقجي، كما وجهت النيابة التهم إلى 11 شخصاً، مشيرة إلى أن قائد فريق استعادة خاشقجي، دون أن تشير إلى اسمه، هو من أصدر قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة إلى السعودية.