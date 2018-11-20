سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعلاقات التركية الروسية، أثناء تدشين الخط البحري لمشروع السيل التركي. واعتبر أردوغان أن العلاقات بين البلدين قد وصلت لنقطة متقدمة جدا. وأكد أن المشروع سيعود بنتائج إيجابية على المنطقة.
أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية
أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية / AA
20 نوفمبر 2018

دشن الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلادمير بوتين الإثنين، في مدينة إسطنبول، الجزء المار من البحر من مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى نقطة متقدمة جداً، مشيراً لأهمية مشروع "السيل التركي".

وخلال كلمته في مراسم تدشين الخط البحري من مشروع "السيل التركي"، أكد أردوغان أن المشروع هو "تتويج للعلاقات الروسية التركية، وهو مشروع تاريخي سيتم الانتهاء منه في 2019".

وأشار أردوغان إلى أن المشروع سيُلبي احتياجات تركيا والدول الأوروبية من الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليكون المشروع طريقاً آمناً للطاقة".

ووصف الرئيس التركي روسيا بأنها "دولة صديقة دائمة ومهمة جداً من حيث توفير الغاز الطبيعي"، مضيفاً أن تركيا "لا تحدد علاقاتها مع دول العالم من خلال ضغوط عليها لاستهداف دولة ثالثة".

وأعلن أردوغان أنه يتطلع إلى تنفيذ مشروع نووي مع روسيا، مُبدياً أمله في أن يصل التبادل التجاري بين روسيا وتركيا إلى 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن تركيا استضافت أكثر من 5 ملايين سائح روسي في 2018، مضيفاً أن "العام المقبل سنحتفل بعام ثقافي مع روسيا".

وعن الدور الروسي في سوريا، اعتبر أردوغان أن روسيا لها إسهام جيد في محاولة تحقيق السلام في سوريا.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال كلمته أن المشروع سيجعل من تركيا مركزاً للتخزين والتصدير إلى أوروبا، وسينعكس ذلك على موقعها الجيوسياسي.

وقال بوتين "إن الخط البحري سيكون على عمق ألفي متر تحت البحر، بطول 1800 كلم من الأنابيب وسيمكن من تصدير نصف إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي".

وأضاف بوتين أن "من دون مشروع السيل التركي لكان الوقوف في وجه المنافسة الاقتصادية صعباً"، مشيداً بالتعاون والصداقة بين الشعبين التركي والروسي.

ومشروع "السيل التركي" عبارة عن خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا في المرحلة الأولى، ومن تركيا إلى أوروبا في المرحلة الثانية.

وكان توقيع المشروع قد تم في مدينة إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us