سياسة
2 دقيقة قراءة
العاهل السعودي يدعو إلى حل سياسي في اليمن وسوريا وحماية المنطقة من إيران
دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى حل سياسي في اليمن وسوريا خلال خطابه السنوي في مجلس الشورى. وطالب الملك سلمان المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية.
العاهل السعودي يدعو إلى حل سياسي في اليمن وسوريا وحماية المنطقة من إيران
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود  / AP
19 نوفمبر 2018

أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أن الرياض مستمرة في حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف ولعب دورها الريادي فيها.

وخلال خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي، قال الملك سلمان إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، مشيراً إلى ضرورة العمل على حل سياسي سريع.

وأضاف الملك سلمان أن "المملكة تدعو لحل سياسي يُخرج سوريا من أزمتها ومحاربة الجماعات الإرهابية وعودة اللاجئين إلى وطنهم".

وجدّد الملك السعودي دعوته المجتمع الدولي "لوضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية".

وشدد الملك سلمان على أن المملكة تعمل مع أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأشاد بما تمر به السعودية من "تطور تنموي شامل، وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030"، مضيفاً أنه "طلب من ولي العهد التركيز على تطوير الموارد البشرية وإعداد الشباب لوظائف في المستقبل".

وأشار الملك سلمان إلى دور المملكة في حماية قضايا المنطقة، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للمملكة إلى حين يسترجع الفلسطينيون حقوقهم كاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us