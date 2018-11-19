أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أن الرياض مستمرة في حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف ولعب دورها الريادي فيها.

وخلال خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي، قال الملك سلمان إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، مشيراً إلى ضرورة العمل على حل سياسي سريع.

وأضاف الملك سلمان أن "المملكة تدعو لحل سياسي يُخرج سوريا من أزمتها ومحاربة الجماعات الإرهابية وعودة اللاجئين إلى وطنهم".

وجدّد الملك السعودي دعوته المجتمع الدولي "لوضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية".

وشدد الملك سلمان على أن المملكة تعمل مع أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأشاد بما تمر به السعودية من "تطور تنموي شامل، وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030"، مضيفاً أنه "طلب من ولي العهد التركيز على تطوير الموارد البشرية وإعداد الشباب لوظائف في المستقبل".

وأشار الملك سلمان إلى دور المملكة في حماية قضايا المنطقة، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للمملكة إلى حين يسترجع الفلسطينيون حقوقهم كاملة.