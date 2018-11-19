سياسة
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الكويت تؤكد مشاركة قطر في قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض. وأعرب الجار الله عن تفاؤله بهذه البادرة متأملا أن يكون مستوى التمثيل في القمة عاليا.
الكويت تؤكد مشاركة قطر في قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي
زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى المملكة العربية السعودية  / AFP
19 نوفمبر 2018

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الأحد، إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر الجار الله في تصريحات لجريدة الرأي الكويتية هذه البادرة "تبعث على التفاؤل" في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وأعرب الجار الله عن تفاؤله "بأن يكون مستوى التمثيل في القمة عالياً" على عكس القمة الماضية في الكويت.

وكانت آخر قمة لمجلس التعاون الخليجي قد عُقدت في الكويت في كانون الأول/ديسمبر 2017 وشارك فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الصباح، فيما اكتفت باقي الدول بإرسال وزراء الخارجية أو نواب لرئيس الوزراء.

وتقود الكويت جهود وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في حزيران/يونيو عام 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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