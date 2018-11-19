سياسة
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روحاني: مستمرون في بيع النفط وسياسات واشنطن فشلت من اليمن إلى سوريا
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني السياسات الأميركية في المنطقة بالفاشلة من اليمن إلى سوريا، قائلا إن إيران ستواصل بيع نفطها. ووصل وزير الخارجية البريطاني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي.
روحاني: مستمرون في بيع النفط وسياسات واشنطن فشلت من اليمن إلى سوريا
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة في مدينة خوي / AP
19 نوفمبر 2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إن الولايات المتحدة فشلت في وقف صادرات النفط الإيرانية، مؤكداً أن طهران ستواصل بيع نفطها.

وأضاف روحاني، في كلمة في مدينة خوي، "تلومنا أميركا على فشلها في المنطقة، من اليمن إلى العراق، لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءاً من الحرب النفسية ضد إيران". وأشار روحاني إلى إصرار إيران على تعزيز علاقاتها مع جيرانها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قد قال، إن طهران ما زالت متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015.

في ذات السياق، وصل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى طهران، الإثنين، في أول زيارة منذ توليه منصبه لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية بشأن ملفات تشمل مستقبل الاتفاق النووي.

وكان مكتب هانت قد شدد في بيان له على التزام بريطانيا بالاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة ببنوده، مشيراً إلى أن هانت سيناقش الجهود الأوروبية للحفاظ على عملية تخفيف العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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