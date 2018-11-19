سياسة
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وكالة: الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية يتعقَّب عصابات في عفرين
قام الجيش السوري الحر مدعوما من الجيش التركي بعملية عسكرية ضد تنظيم "شهداء الشرقية" في عفرين.
وكالة: الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية يتعقَّب عصابات في عفرين
الجيش السوري الحر مدعوماً بالقوات التركية يتعقَّب عصابات في عفرين / AA Archive
19 نوفمبر 2018

قالت وكالة الأناضول إن مجموعات من الجيش السوري الحر ,مدعومة من الجيش التركي, قامت بعمليات عسكرية ضد "تنظيمات وعصابات إجرامية".

وقالت قوات الأمن المحلية في مدينة عفرين، في شمالي محافظة حلب، للوكالة إن الجيش السوري الحر نفذ عمليات ضد "تنظيم إجرامي مكوّن من 300 عضو، بقيادة "أبو هولة"، يمارس عمليات سرقة واغتصاب".

واستهدفت العملية العسكرية زعيم تنظيم شهداء شرقية، عبد الرحمن الحسين المعروف بأبو هولة.

وقد تم حصر التنظيم الذي اكتُشف أن لديه علاقات مع تنظيم هيئة تحرير الشام, في منطقتين محددتين في المدينة، بينما تستمر عملية إخلاء المنطقة من المدنيين لضمان سلامتهم.

مصدر:TRT عربي
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