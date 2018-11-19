قالت وكالة الأناضول إن مجموعات من الجيش السوري الحر ,مدعومة من الجيش التركي, قامت بعمليات عسكرية ضد "تنظيمات وعصابات إجرامية".

وقالت قوات الأمن المحلية في مدينة عفرين، في شمالي محافظة حلب، للوكالة إن الجيش السوري الحر نفذ عمليات ضد "تنظيم إجرامي مكوّن من 300 عضو، بقيادة "أبو هولة"، يمارس عمليات سرقة واغتصاب".

واستهدفت العملية العسكرية زعيم تنظيم شهداء شرقية، عبد الرحمن الحسين المعروف بأبو هولة.

وقد تم حصر التنظيم الذي اكتُشف أن لديه علاقات مع تنظيم هيئة تحرير الشام, في منطقتين محددتين في المدينة، بينما تستمر عملية إخلاء المنطقة من المدنيين لضمان سلامتهم.