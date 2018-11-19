يشارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في مدينة إسطنبول، في مراسم إتمام الجزء المار من البحر، في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، في مدينة إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى إيطاليا عبر اليونان أو إلى صربيا عبر بلغاريا، ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، سيقدّم مساهمة حقيقية لأمن الطاقة في أوروبا.

وأشار بيسكوف، في حوار تلفزيوني، إلى أن السيل التركي "ليس مقاربة شعبوية لأمن الطاقة في أوروبا، ولكن مساهمة حقيقة لأمن الطاقة في القارة".

وأضاف أن "الغاز لن يتدفق إلى تركيا بعد فترة قصيرة فحسب، ولن يساهم في تعزيز الاقتصاد التركي فقط؛ بل سيصل إلى المستهلكين الأوروبيين أيضاً".

ولفت إلى أن العديد من البلدان أدرجت على جدول مباحثاتها، مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي للسيل التركي عبر أراضيها.