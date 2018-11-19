سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي
يدشن الرئيسان التركي والروسي، في مدينة إسطنبول، الجزء المار في البحر الأسود من مشروع "السيل التركي". والمشروع عبارة عن خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا في المرحلة الأولى، ومن تركيا إلى أوروبا في المرحلة الثانية.
أردوغان وبوتين يدشنان "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي
مشروع "السيل التركي" يوفر احتياجات تركيا من الغاز الروسي  / AA Archive
19 نوفمبر 2018

يشارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في مدينة إسطنبول، في مراسم إتمام الجزء المار من البحر، في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، في مدينة إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى إيطاليا عبر اليونان أو إلى صربيا عبر بلغاريا، ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، سيقدّم مساهمة حقيقية لأمن الطاقة في أوروبا.

وأشار بيسكوف، في حوار تلفزيوني، إلى أن السيل التركي "ليس مقاربة شعبوية لأمن الطاقة في أوروبا، ولكن مساهمة حقيقة لأمن الطاقة في القارة".

وأضاف أن "الغاز لن يتدفق إلى تركيا بعد فترة قصيرة فحسب، ولن يساهم في تعزيز الاقتصاد التركي فقط؛ بل سيصل إلى المستهلكين الأوروبيين أيضاً".

ولفت إلى أن العديد من البلدان أدرجت على جدول مباحثاتها، مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي للسيل التركي عبر أراضيها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us