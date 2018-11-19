سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز
19 نوفمبر 2018

أهم الأحداث

ترمب يرفض الاستماع لتسجيلات مقتل خاشقجي بسبب فظاعتها، والبرلمان الأردني يُقر قانون الضرائب الجديد، وتركيا وروسيا تدشنان خط الأنابيب البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز.

الجديد على TRT عربي

"السيل التركي".. ترجمة التقارب بين أنقرة وموسكو سياسياً واقتصادياً

استقالة ليبرمان.. نتنياهو يواجه مأزقاً آخر بعد تُهَم الفساد والإخفاق في غزة

شاهد!

السنة الـ 90 لابتكار شخصية ميكي ماوس

ترمب لا يريد سماع تسجيلات خاشقجي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد على أن واشنطن لديها تسجيل "وحشيّ ومريع" لمعاناة خاشقجي، مشيراً إلى أنه لا يريد الاستماع إليه بسبب فظاعته. وقال ترمب إنه لا يدري إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه في قضية خاشقجي، ولا أحد يعلم ذلك. [TRTعربي/الآن]

واشنطن بوست تتهم ترمب بالدفاع عن أكاذيب محمد بن سلمان وتطالب الكونغرس بمواصلة البحث عن الحقيقة. [واشنطن بوست]

السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام قال إنه لا يصدق أن 18 شخصاً قتلوا وقطّعوا جمال خاشقجي، دون علم ولي العهد السعودي. وأكد غراهام على أن محمد بن سلمان ألحق ضرراً كبيراً بالعلاقة مع واشنطن. [TRTعربي/الآن]

البرلمان الأردني يقر قانون الضرائب الجديد

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية لصالح قانون ضريبة جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات. ويحتاج القانون إلى إحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً سارياً. [TRTعربي/الآن]

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يعتبر القانون حاجة ملحَّة للحكومة، لافتاً إلى تطلعه خلال السنوات القليلة القادمة إلى إلغاء العجز، والبدء في تخطيط المديونية .وأكد على أنه لا يمكن رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لكونه يستهدف الربح الصافي. [وكالة الأنباء الأردنية]

تدشين "السيل التركي"

يدشن الرئيسان التركي والروسي، في مدينة إسطنبول، الجزء المار في البحر الأسود من مشروع "السيل التركي". والمشروع هو عبارة عن خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا في المرحلة الأولى، ومن تركيا إلى أوروبا في المرحلة الثانية. [TRTعربي/الآن]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us