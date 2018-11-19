أهم الأحداث

ترمب يرفض الاستماع لتسجيلات مقتل خاشقجي بسبب فظاعتها، والبرلمان الأردني يُقر قانون الضرائب الجديد، وتركيا وروسيا تدشنان خط الأنابيب البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز.

الجديد على TRT عربي

"السيل التركي".. ترجمة التقارب بين أنقرة وموسكو سياسياً واقتصادياً

استقالة ليبرمان.. نتنياهو يواجه مأزقاً آخر بعد تُهَم الفساد والإخفاق في غزة

شاهد!

السنة الـ 90 لابتكار شخصية ميكي ماوس

ترمب لا يريد سماع تسجيلات خاشقجي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد على أن واشنطن لديها تسجيل "وحشيّ ومريع" لمعاناة خاشقجي، مشيراً إلى أنه لا يريد الاستماع إليه بسبب فظاعته. وقال ترمب إنه لا يدري إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه في قضية خاشقجي، ولا أحد يعلم ذلك. [TRTعربي/الآن]

واشنطن بوست تتهم ترمب بالدفاع عن أكاذيب محمد بن سلمان وتطالب الكونغرس بمواصلة البحث عن الحقيقة. [واشنطن بوست]

السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام قال إنه لا يصدق أن 18 شخصاً قتلوا وقطّعوا جمال خاشقجي، دون علم ولي العهد السعودي. وأكد غراهام على أن محمد بن سلمان ألحق ضرراً كبيراً بالعلاقة مع واشنطن. [TRTعربي/الآن]

البرلمان الأردني يقر قانون الضرائب الجديد

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية لصالح قانون ضريبة جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات. ويحتاج القانون إلى إحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً سارياً. [TRTعربي/الآن]

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يعتبر القانون حاجة ملحَّة للحكومة، لافتاً إلى تطلعه خلال السنوات القليلة القادمة إلى إلغاء العجز، والبدء في تخطيط المديونية .وأكد على أنه لا يمكن رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لكونه يستهدف الربح الصافي. [وكالة الأنباء الأردنية]

تدشين "السيل التركي"

يدشن الرئيسان التركي والروسي، في مدينة إسطنبول، الجزء المار في البحر الأسود من مشروع "السيل التركي". والمشروع هو عبارة عن خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا في المرحلة الأولى، ومن تركيا إلى أوروبا في المرحلة الثانية. [TRTعربي/الآن]