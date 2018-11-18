أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بأن 5 مدنيين، بينهم 3 نساء، قُتلوا في انفجار سيارة مفخخة، الأحد، في مدينة تكريت شمال بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير الذي وقع أمام مطعم في المدينة، أسفر أيضاً عن إصابة 16 شخصاً بجروح.

وأوضح الملازم في شرطة محافظة صلاح الدين نعمان الجبوري، أن "سيارة مفخَّخة مركونة إلى جانب الطريق تم تفجيرها في شارع الأطباء وسط مدينة تكريت".

وأشار ضابط الشرطة إلى أن قوات الأمن طوَّقت مكان التفجير وبدأت التحقيق في الحادثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور، لكن الجبوري وجّه أصابع الاتهام إلى مسلحي تنظيم داعش المصنف إرهابياً.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.