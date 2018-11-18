سياسة
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ترمب: لا أريد الاستماع لتسجيل مقتل خاشقجي بسبب فظاعته
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن لديها تسجيل "وحشيّ ومريع" لمعاناة خاشقجي، مشيرا إلى أنه لا يريد الاستماع إليه بسبب فظاعته. وقال ترمب إنه لا يدري إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه في قضية خاشقجي، ولا أحد يعلم ذلك.
ترمب: لا أريد الاستماع لتسجيل مقتل خاشقجي بسبب فظاعته
الرئيس الأميركي يتحدث لقناة فوكس نيوز
18 نوفمبر 2018

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن واشنطن لديها تسجيل "مريع ووحشي" لمعاناة خاشقجي، مؤكداً أنه لا يريد الاستماع إليه بسبب فظاعته.

وأوضح ترمب خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأميركية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كرّر له "أنه لم يكن له دور في مقتل خاشقجي، وآخر مرة ذكر لي ذلك كانت قبل بضعة أيام".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "أشخاصاً مقرَّبين من ولي العهد السعودي من المحتمل أنهم متورطون في مقتل خاشقجي".

وأضاف ترمب "لا أعلم إن كان ولي العهد السعودي قد كذب علي، ولا أحد يعلم ذلك".

ووصف ترمب السعودية بـ"الحليف الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد"، مؤكداً تمسكه بالعلاقة معها.

وكانت صحيفة واشنطن بوست اتهمت ترمب بأنه يدافع عن محمد بن سلمان، برفضه قبول فكرة مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي، لأن ذلك يعني الاعتراف بأن رهان البيت الأبيض المبالغ فيه على الأمير حليفاً استراتيجياً كان خطأً فادحاً.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية إلى أن وكالة الاستخبارات الأميركية CIA، خلصت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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