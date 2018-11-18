سياسة
3 دقيقة قراءة
تدمير 77 وحدة سكنية كليا خلال القصف الإسرائيلي الأخير على غزة
دمر الاحتلال الإسرائيلي 77 وحدة سكنية من بين 1252 وحدة متضررة بقصفه الأخير على قطاع غزة لتبلغ القيمة المالية للأضرار حوالي 6 ملايين دولار أميركي.
تدمير 77 وحدة سكنية كليا خلال القصف الإسرائيلي الأخير على غزة
طفل فلسطيني يجمع أغراضه من منزله المهدوم جراء القصف الإسرائيلي / AA
18 نوفمبر 2018

أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، يوم الأحد، أن 77 وحدة سكنية من بين 1252 وحدة متضررة من التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع، تم تدميرها بشكل كامل.

وقال سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة إن القيمة المالية لتلك الأضرار تبلغ حوالي 6 ملايين دولار أميركي، منها 4 ملايين أضرار في المباني، ونحو مليونين في الأجهزة والمعدات.

وأوضح سرحان أن عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مبان مدنية وشقق سكنية في قطاع غزة خلال التصعيد الاسرائيلي الاخير.

وذكر أن الغارات تسببت بإيقاع أضرار كبيرة في محيط المباني المستهدفة من شقق سكنية ومحال تجارية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الهاتف والكهرباء، مشيرا إلى أن 20 وحدة سكنية، من بين الوحدات المتضررة باتت غير صالحة للسكن، و55 وحدة أخرى تعرّضت للضرر البليغ.

ودعا سرحان المجتمع الدولي لتحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية.

من جانب آخر، قال سرحان إن قطاع غزة لا يزال يعاني من تأخر إعادة إعمار ما تم تدميره في الحروب الثلاثة السابقة.

وتابع: " ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز وما يتوفر له من تمويل في مشاريع إعادة إعمار المباني التي دمرتها الحروب يمثل 77% من الهدم الكلي، فيما وصلت نسبة ما تم إنجازه من الهدم الجزئي حوالي 70%".

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة بشكل سنوي، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان.

وبين عامي 2008 - 2014، شنت إسرائيل ثلاثة حروب على غزة، راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، وأصيب آلاف آخرين، فضلًا عن تدمير كبير جداً في الممتلكات والبنى التحتية.

وشهد قطاع غزة موجة تصعيد عنيفة بداية الأسبوع الماضي، حيث استشهد 14 فلسطينيا بينهم 7 أشخاص استشهدوا، الأحد، عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة خانيونس، فيما استشهد الباقون، جراء سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين والثلاثاء، على مواقع متفرقة في القطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية على هذا التصعيد بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ.

وتوصلت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us