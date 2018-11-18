سياسة
2 دقيقة قراءة
استقالة مسؤولة تنظيم السياسات الأميركية مع السعودية
استقالت المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية كريستين فونتينروز، من عملها في البيت الأبيض، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
استقالة مسؤولة تنظيم السياسات الأميركية مع السعودية
المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية كريستين فونتينروز / Reuters
18 نوفمبر 2018

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأحد، عن مسؤولين أميركيين قولهما، إن كريستين فونتينروز المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية، قدمت استقالتها من عملها في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحيفة إن فونتينروز لعبت دوراً مهماً في فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على عدد من السعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن مواقف فونتينروز الصارمة تجاه السعوديين تسببت في استياء بعض المسؤولين داخل البيت الأبيض.

ويذكر أن فونتينروز قد أجرت زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل فترة قصيرة، وكانت من المؤيدين لتشديد العقوبات على الضالعين في مقتل خاشقجي.

وأعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us