نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأحد، عن مسؤولين أميركيين قولهما، إن كريستين فونتينروز المسؤولة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية، قدمت استقالتها من عملها في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحيفة إن فونتينروز لعبت دوراً مهماً في فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على عدد من السعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن مواقف فونتينروز الصارمة تجاه السعوديين تسببت في استياء بعض المسؤولين داخل البيت الأبيض.

ويذكر أن فونتينروز قد أجرت زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل فترة قصيرة، وكانت من المؤيدين لتشديد العقوبات على الضالعين في مقتل خاشقجي.

وأعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.