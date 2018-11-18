سياسة
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ميكي ماوس يكمل عامه التسعين
يكمل أيقونة والت ديزني الشهيرة ميكي ماوس، الأحد، عامه التسعين، حيث ظهر للمرة الأولى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1928 من خلال فيلم الرسوم المتحركة القارب البخاري ويلي.
ميكي ماوس يكمل عامه التسعين
ميكي ماوس  / AFP
18 نوفمبر 2018

تحتفل شركة والت ديزني، الأحد، ببلوغ ميكي ماوس، شخصيتها الكرتونية الأشهر في العالم، عامه التسعين، بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم القارب البخاري ويلي، ستيمبوت ويلي، عام 1928.

وعُرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود ومدته ثماني دقائق، لأول مرة في دار عرض كولوني ثياتر بمدينة نيويورك في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

وافتتحت ديزني معرضاً فنياً على مساحة 16 ألف قدم مربعة في مانهاتن لتقدم من خلاله أعمالاً فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور معها وسلعاً تذكارية، بمناسبة عيد ميلاد ميكي ماوس، ويستمر المعرض حتى العاشر من فبراير شباط.

وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة فيما بعد في فيلم فانتازيا الكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942 ثم قدمتها ديزني في مسلسل ذا ميكي ماوس كلوب التلفزيوني الذي حاز على إعجاب الصغار خلال خمسينيات القرن العشرين.

وإذا كان بلوغ سن التسعين يمثل نقطة فارقة للبشر فإنه دون شك يعني الكثير بالنسبة لميكي ماوس إذ تقول شركات مكافحة الآفات إن العمر الافتراضي للفئران لا يتعدى ثلاث سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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