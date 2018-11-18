سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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خلاصات من TRT عربي: 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الرئيس الأميركي يتنظر الثلاثاء تقريراً مفصلاً عن قاتل خاشقجي / AP
18 نوفمبر 2018

أهم الأحداث:

أميركا ما زالت غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن جريمة مقتل خاشقجي وترمب ينتظر الثلاثاء تقريراً مفصلاً عن قاتله والآمر بقتله. والاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الصحفيين الفلسطينيين.

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جريمة قتل خاشقجي، وتردد ترمب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه ما زال لا يعرف الكثير حول قضية مقتل خاشقجي، حتى يستطيع اتخاذ قرار بشأنها. [TRT عربي/الآن]

قال ترمب إنه لم يطلع على تقرير CIA بشأن قضية خاشقجي، وإنه قيل له إن ولي العهد السعودي ليس له أي دور في مقتل الصحفي السعودي. [BBC عربي]

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتلقى الثلاثاء المقبل تقريرا مفصلا حول جريمة مقتل خاشقجي، شاملا معلومات عن القاتل والآمر بالقتل. [TRT عربي/الآن]

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن بلاده عازمة على محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي. فيما قالت صحيفة الواشنطن بوست إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الصحفيين الفلسطينيين

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة للصحفيين،قرب حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عشرات الصحفيين الفلسطينيين والدوليين. [TRT عربي/الآن]

وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى 833 اعتداءً إسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية في الضفة وغزة والقدس، منذ مطلع 2016، وحتى منتصف 2018. [وكالة الأناضول]

ُنظمت المسيرة دعماً لحركة الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بسبب المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية وتقييد حركتهم. [

وكالة الصحافة الفلسطينية

]

مصدر:TRT عربي
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