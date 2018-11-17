قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة للصحفيين، يوم السبت، قرب حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عشرات الصحفيين الفلسطينيين والدوليين بالاختناق بغاز مسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشاركين.

ومن بين المصابين بالاختناق، أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب.

ودفعت قوات الاحتلال بعشرات الجنود في محيط الحاجز، كما دفعت بقوة من "حرس الحدود" التي شرعت في إطلاق القنابل الغازية بشكل مباشر على المسيرة.

وجاءت المسيرة دعماً لحرية حركة الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بسبب المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية وتقييد حركتهم.

ووثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى 833 اعتداءً إسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية في الضفة وغزة والقدس، منذ مطلع 2016، وحتى منتصف 2018.

وفي ذات السياق ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي، من قرية عوريف، جنوب نابلس، لتلقّي العلاج في مستشفى رافيديا الحكومي في المدينة.

وقال خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بينما كانت هناك فعالية لزراعة الأشجار في أراضي قرية عوريف، هاجم الجيش الإسرائيلي المشاركين بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتطور الحدث -حسب منصور- إلى مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي بشكل كثيف.

وأوضح أن الفعالية تزامنت مع الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.